Шторм сорвал крышу школы в Пышме Шторм сорвал крышу школы в Пышме, организована проверка

Москва6 ноя Вести.Шторм сорвал крышу средней общеобразовательной школы в пгт. Пышма, по факту произошедшего организована проверка. Об этом сообщила прокуратура Свердловской области.

Предварительно, утром 6 ноября в результате ухудшения погодных условий и сильного порыва ветра произошел срыв кровельного покрытия школы (1974 года постройки), расположенной по ул. Куйбышева.

По факту произошедшего организована проверка — по ее результатам будут приняты соответствующие меры. Устанавливаются все обстоятельства.

Отмечается, что прокуратура координирует деятельность органов местного самоуправления по обеспечению безопасности учащихся.