Москва20 октВести.Штормовой ветер сорвал часть недавно отремонтированной крыши со здания общежития горно-промышленного колледжа в Качканаре Свердловской области, пишет портал E1.RU.
Инцидент произошел на улице Гикалова.
Крышу делали в этом сезоне, общежитие готовилось к заселению на новый учебный год, но работы до конца не были завершенырассказал очевидец
Обломки кровли упали на парковку местного торгового центра.
В колледже уточнили, что в результате происшествия никто не пострадал, поскольку здание находится на капремонте, поэтому внутри никого не было.