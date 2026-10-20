На Урале ветер сорвал недавно отремонтированную крышу с общежития Ветер сорвал часть отремонтированной крыши со здания уральского общежития

Москва20 окт Вести.Штормовой ветер сорвал часть недавно отремонтированной крыши со здания общежития горно-промышленного колледжа в Качканаре Свердловской области, пишет портал E1.RU.

Инцидент произошел на улице Гикалова.

Крышу делали в этом сезоне, общежитие готовилось к заселению на новый учебный год, но работы до конца не были завершены рассказал очевидец

Обломки кровли упали на парковку местного торгового центра.

В колледже уточнили, что в результате происшествия никто не пострадал, поскольку здание находится на капремонте, поэтому внутри никого не было.