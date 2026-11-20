В Екатеринбурге спасли рабочего с 17 этажа из едва не рухнувшего подъемника

Рабочего спасли с высоты 17 этажа в Екатеринбурге В Екатеринбурге спасли рабочего с 17 этажа из едва не рухнувшего подъемника

Москва20 ноя Вести.В Екатеринбурге у строительной люльки, в которой находился рабочий, на высоте 17-го этажа оборвался один трос, мужчине удалось перебраться в соседний подъемник, пишет Baza.

Мужчине пришлось перебираться в соседнюю люльку прямо на большой высоте: подъемник сильно накренился и завис над землей. На место вызвали спасателей, которые помогли провести операцию говорится в сообщении

Обстоятельства происшествия сейчас выясняются. При этом в компании-застройщике уточнили, что рабочие используют страховку, которая может удержать человека даже в случае обрыва всех тросов.