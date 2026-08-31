Москва31 авгВести.В Екатеринбурге сотрудник мэрии помог спасти йоркширского терьера, который остался в квартире на 17 этаже дома, поврежденного в результате атаки беспилотников. Об этом сообщил портал E1.RU.
Ранее губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил, что дроны и их фрагменты попали в жилые дома и логистический центр.
Отмечается, что одна из пострадавших высоток находится на Уктусе. Людей эвакуировали, но хозяев собаки не было дома – они приехали позже. Одна из жительниц просила спасателей сходить за животным, несмотря на опасность: с фасада здания продолжали падать камни.
Сотрудники МЧС зашли в квартиру, вынесли собачку и передали ее сотруднику мэрии Екатеринбурга Арсению Ваганову, который организовал операцию.
Спасатели пошли навстречу и вынесли из квартиры йоркширского терьера. Пожарный передал собаку заместителю директора департамента информационной политики мэрии Арсению Ваганову - именно он договаривался о проведении операцииговорится в публикации
Хозяйка встречала питомца на улице со слезами на глазах.