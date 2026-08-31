В Екатеринбурге сотрудник мэрии помог спасти собаку из дома после атаки дрона Сотрудник мэрии Екатеринбурга помог спасти собаку из атакованного БПЛА дома

Москва31 авг Вести.В Екатеринбурге сотрудник мэрии помог спасти йоркширского терьера, который остался в квартире на 17 этаже дома, поврежденного в результате атаки беспилотников. Об этом сообщил портал E1.RU.

Ранее губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил, что дроны и их фрагменты попали в жилые дома и логистический центр.

Отмечается, что одна из пострадавших высоток находится на Уктусе. Людей эвакуировали, но хозяев собаки не было дома – они приехали позже. Одна из жительниц просила спасателей сходить за животным, несмотря на опасность: с фасада здания продолжали падать камни.

Сотрудники МЧС зашли в квартиру, вынесли собачку и передали ее сотруднику мэрии Екатеринбурга Арсению Ваганову, который организовал операцию.

Спасатели пошли навстречу и вынесли из квартиры йоркширского терьера. Пожарный передал собаку заместителю директора департамента информационной политики мэрии Арсению Ваганову - именно он договаривался о проведении операции говорится в публикации

Хозяйка встречала питомца на улице со слезами на глазах.