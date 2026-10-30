Москва30 октВести.На улице Бажова в Екатеринбурге 16-летний юноша по неосторожности упал в шахту лифта с 10 этажа. Несмотря на серьезную высоту и падение, мальчик смог сам вызвать скорую помощь. Об этом стало известно "112".
Подросток во время прогулки забрался в недостроенный жилой комплекс "Созвездие Феникс". Когда он находился на десятом этаже, сорвался в шахту лифта и упал на первый этаж.
Несмотря на падение с огромной высоты, подросток смог самостоятельно вызвать медиковотмечается в сообщении
Подростка госпитализировали в реанимацию с компрессионным переломом позвоночника.