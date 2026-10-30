Подросток выжил, упав в шахту лифта с десятого этажа в Екатеринбурге

Подросток упал в шахту лифта с 10 этажа в Екатеринбурге и сам вызвал скорую Подросток выжил, упав в шахту лифта с десятого этажа в Екатеринбурге

Москва30 окт Вести.На улице Бажова в Екатеринбурге 16-летний юноша по неосторожности упал в шахту лифта с 10 этажа. Несмотря на серьезную высоту и падение, мальчик смог сам вызвать скорую помощь. Об этом стало известно "112".

Подросток во время прогулки забрался в недостроенный жилой комплекс "Созвездие Феникс". Когда он находился на десятом этаже, сорвался в шахту лифта и упал на первый этаж.

Несмотря на падение с огромной высоты, подросток смог самостоятельно вызвать медиков отмечается в сообщении

Подростка госпитализировали в реанимацию с компрессионным переломом позвоночника.