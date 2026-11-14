Москва14 нояВести.Сотрудники МЧС извлекли из-под завалов рухнувшего дома в Донецке 54-летнего мужчину, рассказали в региональном главке ведомства в MAX.
Инцидент произошел 13 ноября. Во время ремонтных работ в Ворошиловском районе города в 4‑этажном жилом доме на 4‑м этаже произошло частичное обрушение перекрытий. В результате под завалами оказался строитель.
Спасатели МЧС России вручную извлекли мужчину и на мягких носилках передали медикам для дальнейшей госпитализациисказано в сообщении
Причины происшествия устанавливаются.
На месте работали 3 единицы техники и 12 человек личного состава МЧС России.