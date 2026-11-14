В ДНР из-под завалов рухнувшего дома спасли 54-летнего строителя В Донецке спасатели извлекли из-под завалов рухнувшего дома 54-летнего строителя

Москва14 ноя Вести.Сотрудники МЧС извлекли из-под завалов рухнувшего дома в Донецке 54-летнего мужчину, рассказали в региональном главке ведомства в MAX.

Инцидент произошел 13 ноября. Во время ремонтных работ в Ворошиловском районе города в 4‑этажном жилом доме на 4‑м этаже произошло частичное обрушение перекрытий. В результате под завалами оказался строитель.

Спасатели МЧС России вручную извлекли мужчину и на мягких носилках передали медикам для дальнейшей госпитализации сказано в сообщении

Причины происшествия устанавливаются.

На месте работали 3 единицы техники и 12 человек личного состава МЧС России.