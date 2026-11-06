На видео попал момент, как ветер срывает крышу со школы

Улетающая со школы крыша попала на видео На видео попал момент, как ветер срывает крышу со школы

Москва6 ноя Вести.В распоряжении информационной службы "Вести" оказалось видео момента, как сильный ветер сносит крышу со здания школы в уральском поселке Пышма.

Все произошло прямо во время занятий. Мощный порыв ветра сорвал около тысячи квадратных метров кровли.

Прокуратура Свердловской области организовала проверку по факту произошедшего.

Погода на Урале сейчас самая непредсказуемая – дождь сменяется снегом, и все это сопровождается шквалистым ветром, порывы которого местами достигают 27 метров в секунду. В Екатеринбурге как пушинки подхватывало торговые павильоны, в Каменске-Уральском без крыши осталась часть многоэтажки.