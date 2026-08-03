На Урале в ближайшие дни грозовые дожди не помешают воздуху прогреться до +24

В Екатеринбурге сегодня на фоне сплошной облачности ожидается до +20 На Урале в ближайшие дни грозовые дожди не помешают воздуху прогреться до +24

Москва3 авг Вести.В Екатеринбурге сегодня наблюдается пониженный температурный фон: из-за сплошной облачности воздух прогреется лишь до +20 градусов. Об этом рассказал ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

Однако, начиная со вторника, по словам синоптика, погодные условия стабилизируются.

На Урале в Екатеринбурге сегодня из-за плотной облачности столбики термометра поднимутся только до +20 градусов. Это более чем на 2 градуса прохладнее обычного. Но уже со вторника грозовые дожди приобретут локальный и кратковременный характер и не помешают воздуху прогреваться до плюс 22-24 градусов рассказал Тишковец

Ранее синоптики сообщили, что в Центральной России установится антициклон – предвестник теплой погоды.