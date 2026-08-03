Москва3 авгВести.В Екатеринбурге сегодня наблюдается пониженный температурный фон: из-за сплошной облачности воздух прогреется лишь до +20 градусов. Об этом рассказал ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
Однако, начиная со вторника, по словам синоптика, погодные условия стабилизируются.
На Урале в Екатеринбурге сегодня из-за плотной облачности столбики термометра поднимутся только до +20 градусов. Это более чем на 2 градуса прохладнее обычного. Но уже со вторника грозовые дожди приобретут локальный и кратковременный характер и не помешают воздуху прогреваться до плюс 22-24 градусоврассказал Тишковец
Ранее синоптики сообщили, что в Центральной России установится антициклон – предвестник теплой погоды.