Москва23 сенВести.В Екатеринбурге предлагают снести спортивные площадки, расположенные в центре города, и построить там платные парковки. С таким предложением выступил депутат городской думы Александр Колесников, сообщает канал "Первый спорт".
Свое предложение он, в числе прочего, мотивировал прибылью.
Если там сделать платную парковку, то в бюджет будет приходить 1 миллион рублей в месяцзаявил он
Он пожаловался, что из-за спортивных площадок у него нет возможности припарковаться и проехать. А играть в падел и кататься на катке ему некогда.