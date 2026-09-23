В Екатеринбурге депутат предложил заменить спортплощадки платными парковками Депутат потребовал снести спортплощадки в Екатеринбурге ради платных парковок

Москва23 сен Вести.В Екатеринбурге предлагают снести спортивные площадки, расположенные в центре города, и построить там платные парковки. С таким предложением выступил депутат городской думы Александр Колесников, сообщает канал "Первый спорт".

Свое предложение он, в числе прочего, мотивировал прибылью.

Если там сделать платную парковку, то в бюджет будет приходить 1 миллион рублей в месяц заявил он

Он пожаловался, что из-за спортивных площадок у него нет возможности припарковаться и проехать. А играть в падел и кататься на катке ему некогда.