В Екатеринбурге появилась детская площадка в стиле дымковской игрушки

Детскую площадку в стиле дымковской игрушки открыли в Екатеринбурге В Екатеринбурге появилась детская площадка в стиле дымковской игрушки

Москва16 сен Вести.В Академическом районе Екатеринбурга открыли детскую площадку, оформленную в стиле дымковской игрушки, сообщает издание "Новый день".

Это событие было приурочено к 5-летию самого молодого района города, созданного на базе проекта комплексного освоения территории.

В Преображенском парке открылась детская площадка, оформленная в стиле дымковской игрушки. Чудо-печка, карусель-ярмарка и качели-коромысла – все в народной росписи говорится в публикации

Данный проект инициировал Совет национального центра "Россия", инициативу поддержал президент РФ Владимир Путин.

Отмечается, что пространство задумано не только как место для детских игр, но и как территория понятных каждому российскому ребенку смыслов.