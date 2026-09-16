Москва16 сенВести.В Академическом районе Екатеринбурга открыли детскую площадку, оформленную в стиле дымковской игрушки, сообщает издание "Новый день".
Это событие было приурочено к 5-летию самого молодого района города, созданного на базе проекта комплексного освоения территории.
В Преображенском парке открылась детская площадка, оформленная в стиле дымковской игрушки. Чудо-печка, карусель-ярмарка и качели-коромысла – все в народной росписиговорится в публикации
Данный проект инициировал Совет национального центра "Россия", инициативу поддержал президент РФ Владимир Путин.
Отмечается, что пространство задумано не только как место для детских игр, но и как территория понятных каждому российскому ребенку смыслов.