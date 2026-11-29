На Медвежьем озере в Петропавловске-Камчатском погрузчик провалился под лед

На Камчатке погрузчик провалился под лед на Медвежьем озере На Медвежьем озере в Петропавловске-Камчатском погрузчик провалился под лед

Москва29 ноя Вести.В воскресенье, 29 ноября, в Петропавловске-Камчатском погрузчик провалился под лед на Медвежьем озере. Сообщение о происшествии поступило в службу 112. Об этом ИА "Кам 24" рассказали в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Водитель смог справиться сам, так как глубина оказалась небольшой.

Между тем за выходные поступило несколько сообщений о выходе на школьников на лед озера Култучное. По каждому случаю реагировало МЧС России. Дежурные смены вместе с полицейскими оперативно выезжали на место и проводили с несовершеннолетними профилактические беседы отмечается в сообщении

Лед непрочный, поэтому жителей призвали не выходить на него, а также не оставлять детей без присмотра вблизи водоемов.