В Долгопрудном из-за севшей на мель баржи образовалась пробка из кораблей

На Клязьминском водохранилище баржа заблокировала проход для судов В Долгопрудном из-за севшей на мель баржи образовалась пробка из кораблей

Москва25 июл Вести.На Клязьминском водохранилище в районе Долгопрудного тяжелая баржа с грузом села на мель, полностью перекрыв судоходство. Информация об этом появилась в канале Baza на платформе MAX.

Отмечается, что в результате инцидента в акватории скопилось несколько речных судов, которые не могут пройти к месту разгрузки.

Груженное судно блокировало движение по Клязьминскому водохранилищу в Долгопрудном. Из-за этого в акватории уже выстроилась очередь из нескольких речных судов, ожидающих возможности пройти на разгрузку говорится в публикации

Местные жители утверждают, что баржа направлялась к строящемуся цементному заводу компании "Эконеруд Групп". При этом у предприятия нет собственного причала и разрешения на использование акватории.

Ранее строительство этого объекта уже вызывало недовольство жителей. Они утверждают, что работы идут с нарушениями, несмотря на предупреждения контролирующих органов.