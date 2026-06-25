В отношении комика Долгополова возбудили дело за унижение чести ветеранов ВОВ

На комика Александра Долгополова завели дело за принижение подвига ветеранов ВОВ В отношении комика Долгополова возбудили дело за унижение чести ветеранов ВОВ

Москва25 июн Вести.Комик Александр Долгополов (признан в РФ иностранным агентом) стал фигурантом уголовного дела из-за высказываний, в которых выявили унижение чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, комику вменяют статью о неуважении к памяти защитников отечества.

Поводом для преследования стало выступление юмориста, в котором он принизил подвиг защитников Отечества говорится в публикации

Ранее сообщалось, что не позднее 20 декабря 2024 года Александр Долгополов сделал публичное заявление, унижающее честь и достоинство ветеранов ВОВ. Обнаружив запись его выступления в интернете, прокуратура провела проверку и направила ее результаты для возбуждения уголовного дела по статье 354.1 УК РФ о реабилитации нацизма.