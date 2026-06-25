Москва25 июнВести.Комик Александр Долгополов (признан в РФ иностранным агентом) стал фигурантом уголовного дела из-за высказываний, в которых выявили унижение чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным издания, комику вменяют статью о неуважении к памяти защитников отечества.
Поводом для преследования стало выступление юмориста, в котором он принизил подвиг защитников Отечестваговорится в публикации
Ранее сообщалось, что не позднее 20 декабря 2024 года Александр Долгополов сделал публичное заявление, унижающее честь и достоинство ветеранов ВОВ. Обнаружив запись его выступления в интернете, прокуратура провела проверку и направила ее результаты для возбуждения уголовного дела по статье 354.1 УК РФ о реабилитации нацизма.