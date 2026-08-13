В Москве суд заочно арестовал комика Долгополова по делу о реабилитации нацизма

Комика Долгополова объявили в розыск по статье о реабилитации нацизма В Москве суд заочно арестовал комика Долгополова по делу о реабилитации нацизма

Москва13 авг Вести.Стендап-комика Александра Долгополова объявили в розыск по статье о реабилитации нацизма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Долгополов объявлен в розыск в связи с его делом о реабилитации нацизма приводятся слова источника

Прокуратура Москвы начала уголовное преследование Долгополова после того, как в интернете была выявлена запись его выступления.

Находясь за пределами Российской Федерации, не позднее 20 декабря 2024 года, действуя из мотивов явного неуважения к памяти защитников Отечества, он публично сделал заявление, направленное на оскорбление памяти защитников Отечества, унижение чести и достоинства ветеранов ВОВ говорится в сообщении

Долгополов покинул РФ еще в начале 2020 года после проверки одного из его видеороликов полицией на предмет оскорбления чувств верующих. В 2023 году СК вновь инициировал проверку действий комика после его шутки по поводу теракта в Санкт-Петербурге, жертвой которого стал военный корреспондент Владлен Татарский.