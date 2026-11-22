Повреждены два многоквартирных и 17 частных домов на Кубани из-за атаки БПЛА

На Кубани во время атаки БПЛА повреждены два многоквартирных и 17 частных домов Повреждены два многоквартирных и 17 частных домов на Кубани из-за атаки БПЛА

Москва22 ноя Вести.В ночь с 21 на 22 ноября в поселке Афипском на Кубани беспилотники повредили два многоквартирных и 17 частных домов. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Из-за атаки БПЛА в ночь с 21 на 22 ноября в пгт. Афипском Северского района повреждены 17 частных и 2 многоквартирных дома говорится в сообщении

Специальные комиссии по оценке ущерба обошли поврежденные дома. Установлено, что в частных домах посечены окна и задета кровля. В семи квартирах многоквартирных домов разбиты окна.