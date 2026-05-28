Трехлетняя девочка попала под колеса автомобиля на Сахалине

Москва28 мая Вести.В поселке Смирных в Сахалинской области в результате дорожно-транспортного происшествия пострадала 3-летняя девочка. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

ДТП произошло 27 мая в 10.55 местного времени дома №2 на улице Пирогова. Предварительно установлено, что 57-летняя водитель, управляя автомобилем Toyota на парковочной территории, совершила наезд на ребенка, которая находилась без сопровождения взрослых и выбежала из-за стоящего автомобиля.

В результате ДТП девочка получила травмы различной степени тяжести уточняется в Telegram-канале ведомства

По данному факту организована проверка. Выясняются точные обстоятельства ДТП.