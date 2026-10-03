На Сахалине сгорела рыбацкая лодка из-за утечки топлива Рыбацкая лодка сгорела на Сахалине из-за утечки топлива

Москва3 окт Вести.На Сахалине в городе Холмск спасателям удалось не допустить затопления загоревшейся рыбацкой лодки в порту. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.

На Лесозаводской улице Холмска загорелась рыбацкая лодка. Огнеборцы 3 пожарно-спасательной части успели затушить горящие веревки пришвартованного судна, не дав ему отойти от причала. Произошла утечка топлива в трюм. Пенной атакой газодымозащитники предотвратили распространение огня говорится в канале ведомства на платформе MAX

Возгорание было ликвидировано на площади 30 кв. м. Никто из людей не пострадал.