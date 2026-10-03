Москва3 октВести.На Сахалине в городе Холмск спасателям удалось не допустить затопления загоревшейся рыбацкой лодки в порту. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.
На Лесозаводской улице Холмска загорелась рыбацкая лодка. Огнеборцы 3 пожарно-спасательной части успели затушить горящие веревки пришвартованного судна, не дав ему отойти от причала. Произошла утечка топлива в трюм. Пенной атакой газодымозащитники предотвратили распространение огняговорится в канале ведомства на платформе MAX
Возгорание было ликвидировано на площади 30 кв. м. Никто из людей не пострадал.