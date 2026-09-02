На Сахалине вертолет с сотрудниками избиркома жестко сел на трассу Вертолет с сотрудниками избиркома жестко приземлился на Сахалине

Москва2 сен Вести.В Долинском районе Сахалинской области вертолет с сотрудниками избирательной комиссии и журналистами совершил жесткую посадку прямо на трассу. Об этом сообщил канал Mash на платформе MAX.

Когда воздушное судно приближалось к аэродрому "Сокол", оно неожиданно стало терять высоту, и командир принял решение сажать машину прямо на дорогу Южно-Сахалинск - Долинск, не долетев до полосы примерно километр.

Сразу после касания земли вертолет съехал в придорожный кювет. Находившиеся на борту отделались царапинами и ушибами. Случайных машин и прохожих на дороге не оказалось.

Вертолет Ми-8 с сотрудниками сахалинского избиркома совершил жесткую посадку прямо на трассе в Долинском районе. После приземления борт скатился в кювет, а пассажиры и экипаж отделались ушибами и царапинами говорится в публикации

В момент ЧП в салоне находились восемь человек – три члена экипажа, один представитель избиркома и четверо работников прессы. Рейс выполнялся с мыса Терпения, где организовали досрочное голосование для жителей отдаленных территорий.

Все обстоятельства случившегося выясняются.