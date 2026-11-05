Москва5 нояВести.Возгорание произошло на территории ОАО "Научно-производственный концерн ЭСКОМ" в Ставрополе — спасатели эвакуировали 20 человек. Об этом сообщило региональное МЧС России.
Инцидент произошел по адресу: Старомарьевское шоссе, 9Г.
По прибытии пожарных подразделений установлено горение в шахте лифта на 3-м этаже здания … Эвакуировано 20 человек, предварительная площадь пожара 30 "квадратов"говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
На месте пожара работают 29 спасателей и 7 единиц техники. Проводятся работы по разборке металлических конструкций шахты лифта и ликвидации горения.
Иная информация будет уточняться.
ОАО "Научно-производственный концерн "ЭСКОМ" — одна из ведущих компаний на фармацевтическом рынке России. Она расположена в Ставрополе и специализируется на производстве инфузионных растворов, инъекционных препаратов, антибактериальных и дезинфицирующих средств.