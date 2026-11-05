На территории научно-производственного концерна в Ставрополе вспыхнул пожар МЧС Ставрополья: на территории научно-производственного концерна вспыхнул пожар

Москва5 ноя Вести.Возгорание произошло на территории ОАО "Научно-производственный концерн ЭСКОМ" в Ставрополе — спасатели эвакуировали 20 человек. Об этом сообщило региональное МЧС России.

Инцидент произошел по адресу: Старомарьевское шоссе, 9Г.

По прибытии пожарных подразделений установлено горение в шахте лифта на 3-м этаже здания … Эвакуировано 20 человек, предварительная площадь пожара 30 "квадратов" говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

На месте пожара работают 29 спасателей и 7 единиц техники. Проводятся работы по разборке металлических конструкций шахты лифта и ликвидации горения.

Иная информация будет уточняться.

ОАО "Научно-производственный концерн "ЭСКОМ" — одна из ведущих компаний на фармацевтическом рынке России. Она расположена в Ставрополе и специализируется на производстве инфузионных растворов, инъекционных препаратов, антибактериальных и дезинфицирующих средств.