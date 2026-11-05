На 30 кв. м потушен пожар, вспыхнувший в концерне "ЭСКОМ" в Ставрополе

Потушен пожар, вспыхнувший на территории концерна "ЭСКОМ" в Ставрополе На 30 кв. м потушен пожар, вспыхнувший в концерне "ЭСКОМ" в Ставрополе

Москва5 ноя Вести.На площади 30 кв. м полностью ликвидирован пожар, вспыхнувший на территории ОАО "Научно-производственный концерн "ЭСКОМ" в Ставрополе. Об этом сообщило региональное МЧС России.

Пожар полностью ликвидирован на площади 30 квадратных метров говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Инцидент произошел по адресу: Старомарьевское шоссе, 9Г. Горение происходило в шахте лифта на 3-м этаже, из здания эвакуировали 20 человек. На месте работали 29 спасателей и 7 единиц техники.

ОАО "Научно-производственный концерн "ЭСКОМ" — одна из ведущих компаний на фармацевтическом рынке России. Она расположена в Ставрополе и специализируется на производстве инфузионных растворов, инъекционных препаратов, антибактериальных и дезинфицирующих средств.