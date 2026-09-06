Москва6 сенВести.В Томске пожарные ликвидировали возгорание на территории исправительной колонии. Об этом сообщает региональный главк МЧС, передает РИА Новости.
Пожар произошел вечером 5 сентября на производственном участке ИК-4 УФСИН России по Томской области. Огонь охватил склад металлообработки, пострадавших нет.
Пожар на улице Нахимова города Томска ликвидирован. Площадь пожара 1,8 тысячи квадратных метровговорится в сообщении
В ведомстве уточнили, что из-за масштабов пожару был присвоен повышенный ранг сложности №2. Это означает, что для тушения огня требуется больше сил и средств. В ликвидации возгорания были задействованы 80 человек и 25 единиц спецтехники.