В Томске пожарные ликвидировали возгорание в ИК №4, пострадавших нет

В Томске полностью потушили крупный пожар на территории исправительной колонии В Томске пожарные ликвидировали возгорание в ИК №4, пострадавших нет

Москва6 сен Вести.В Томске пожарные ликвидировали возгорание на территории исправительной колонии. Об этом сообщает региональный главк МЧС, передает РИА Новости.

Пожар произошел вечером 5 сентября на производственном участке ИК-4 УФСИН России по Томской области. Огонь охватил склад металлообработки, пострадавших нет.

Пожар на улице Нахимова города Томска ликвидирован. Площадь пожара 1,8 тысячи квадратных метров говорится в сообщении

В ведомстве уточнили, что из-за масштабов пожару был присвоен повышенный ранг сложности №2. Это означает, что для тушения огня требуется больше сил и средств. В ликвидации возгорания были задействованы 80 человек и 25 единиц спецтехники.