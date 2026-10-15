В Челябинской области пара устроила интим на горе на глазах у очевидцев

На Урале пара занялась сексом на вершине горы на глазах у туристов В Челябинской области пара устроила интим на горе на глазах у очевидцев

Москва15 окт Вести.На Урале туристы стали свидетелями неожиданной сцены: пара занялась сексом на вершине горы у всех на виду. Об этом сообщил канал SHOT в MAX.

В Челябинской области пара прямо на глазах у туристов вступила в половую близость на вершине горы говорится в публикации

Отмечается, что случай произошел неподалеку от Златоуста. Когда группа отдыхающих поднималась на скалы Семибратки, они заметили на самом верху мужчину и женщину, вступивших в половую близость. Очевидцы успели записать это на видео.