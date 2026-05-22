Москва22 маяВести.В городе Березовском Свердловской области произошло возгорание ангара на улице Шахта. Общая площадь пожара составила 500 кв. метров, о чем сообщает ТАСС.
На место происшествия прибыли спасательные службы.
Уточняется, что к настоящему моменту открытое горение ликвидировано.
Кроме того, по информации главы Березовского городского округа Владимира Шауракса, угрозы распространения огня на жилые дома нет.
Погибших и пострадавших в результате воспламенения ангара нет.