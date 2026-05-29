На всей территории УрФО впервые ввели режим ракетной опасности Ракетная опасность впервые объявлена на всей территории УрФО

Москва29 мая Вести.Режим "Ракетная опасность" впервые введен на всей территории Уральского федерального округа. Об этом заявил полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога в своем Telegram-канале.

Впервые на территории всего Уральского федерального округа введен режим "Ракетная опасность" написал Артем Жога

Отмечается, что все оперативные службы переведены в состояние повышенной готовности. Делается все необходимое для защиты населения.

Жителей просят не поддаваться панике и сохранять спокойствие.