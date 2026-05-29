Москва29 маяВести.Режим "Ракетная опасность" впервые введен на всей территории Уральского федерального округа. Об этом заявил полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога в своем Telegram-канале.
Отмечается, что все оперативные службы переведены в состояние повышенной готовности. Делается все необходимое для защиты населения.
Жителей просят не поддаваться панике и сохранять спокойствие.