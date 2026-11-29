Рыбака в Ленобласти спасли после обнаружения лыжи и рыбацкого кейса

На Вуоксе спасли первого в новом сезоне провалившегося под лед рыбака Рыбака в Ленобласти спасли после обнаружения лыжи и рыбацкого кейса

Москва29 ноя Вести.Спасатели Ленинградской области провели первые в новом сезоне работы на льду реки Вуокса, сообщили в региональном Комитете правопорядка и безопасности.

Неподалеку от поселка Ромашки были найдены лыжа и рыбацкий кейс. Предметы находились в 20 метрах от берега Вуоксы.

Сообщение о происшествии оперативно поступило в аварийно-спасательную службу Ленинградской области говорится в публикации ведомства в MAX

На место ЧП прибыла дежурная смена поисково-спасательного отряда из Приозерска. В ходе работ спасателям удалось извлечь из воды пострадавшего. Отмечается, что мужчина отказался от медицинской помощи.