Москва10 нояВести.В Приморье спасли группу людей из четырех человек, которые сплавлялись по течению реки Большая Уссурка в Красноармейском округе на резиновых лодках, сообщается в MAX-канале министерства по делам ГОЧС края.
Выяснилось, что в 7 км от села Мельничного группа из четырех человек сплавлялась вниз по течению на резиновых лодках. При прохождении заломов плавсредства повредились и перевернулись. Люди не пострадали, однако их вещи и продукты питания оказались в воде. Температура воздуха составляла минус 11 градусов, на реке были ледяные торосы.
Всех четырех человек спасли, пострадавших нетговорится в сообщении
Группа благополучно вернулась в пожарную часть.