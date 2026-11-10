В Приморье спасли людей, сплавлявшихся по реке на резиновых лодках

Спасатели помогли выбраться на берег попавшим в ледяную воду в Приморье туристам В Приморье спасли людей, сплавлявшихся по реке на резиновых лодках

Москва10 ноя Вести.В Приморье спасли группу людей из четырех человек, которые сплавлялись по течению реки Большая Уссурка в Красноармейском округе на резиновых лодках, сообщается в MAX-канале министерства по делам ГОЧС края.

Выяснилось, что в 7 км от села Мельничного группа из четырех человек сплавлялась вниз по течению на резиновых лодках. При прохождении заломов плавсредства повредились и перевернулись. Люди не пострадали, однако их вещи и продукты питания оказались в воде. Температура воздуха составляла минус 11 градусов, на реке были ледяные торосы.

Всех четырех человек спасли, пострадавших нет говорится в сообщении

Группа благополучно вернулась в пожарную часть.