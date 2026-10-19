Из-за аварии без холодной воды остались почти 17 тыс. жителей Приморья Почти 17 тыс. жителей Приморья лишились холодной воды из-за аварии

Москва19 окт Вести.В Приморском крае в результате коммунальной аварии без холодного водоснабжения остались почти 17 тыс. жителей. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.

Сегодня утром в центр управления в кризисных ситуациях поступила информация об аварийном отключении холодного водоснабжения в поселке городского типа Лучегорск. В результате аварии без водоснабжения остаются 99 многоквартирных и 64 частных домов с населением около 17 тысяч человек, а также 9 социально-значимых объектов говорится на сайте ведомства

В МЧС уточнили, что в настоящее время проводятся аварийно-восстановительные работы.