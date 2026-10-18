На Алтае спасли туриста, заблудившегося в снегопад у Каракольских озер

Заблудившегося в снегопад туриста спасли на Алтае На Алтае спасли туриста, заблудившегося в снегопад у Каракольских озер

Москва18 окт Вести.Спасатели помогли туристу, который накануне днем отправился в поход к Каракольским озерам и заблудился из-за начавшегося снегопада, сообщает главк МЧС по Республике Алтай.

В ведомстве рассказали, что свой маршрут 27-летний житель Алтайского края не зарегистрировал. Вечером погода резко испортилась – начался снегопад.

Из-за плохой видимости мужчина не смог самостоятельно вернуться на туристическую базу, где остановился говорится в публикации

Турист понял, что заблудился, сообщил по телефону свои координаты и попросил о помощи.

На место оперативно выдвинулись 5 сотрудников Алтайского поисково-спасательного отряда МЧС России на двух единицах техники.

Мужчину удалось обнаружить, медицинская помощь ему не потребовалась, проинформировали в ведомстве.