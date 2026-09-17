За ночь над территорией Калужской области уничтожили 15 дронов

Над Калужской областью сбили 15 БПЛА за ночь За ночь над территорией Калужской области уничтожили 15 дронов

Москва17 сен Вести.В ночь на 17 сентября противовоздушная оборона уничтожила 15 вражеских дронов

территориями Куйбышевского района, Бабынинского, Боровского, Дзержинского, Жиздринского, Спас-Деменского, Сухиничского, Хвастовичского и Юхновского муниципальных округов, а также на окраине Калуги.

Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша в мессенджере MAX.

На местах работают оперативные группы отмечается в сообщении

Предварительно, пострадавшие и разрушения инфраструктуры отсутствуют.