Москва17 сенВести.В ночь на 17 сентября противовоздушная оборона уничтожила 15 вражеских дронов
территориями Куйбышевского района, Бабынинского, Боровского, Дзержинского, Жиздринского, Спас-Деменского, Сухиничского, Хвастовичского и Юхновского муниципальных округов, а также на окраине Калуги.
Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша в мессенджере MAX.
На местах работают оперативные группыотмечается в сообщении
Предварительно, пострадавшие и разрушения инфраструктуры отсутствуют.