Силы ПВО уничтожили семь беспилотников над Калужской областью

Над Калужской областью за день сбили семь беспилотников ВСУ Силы ПВО уничтожили семь беспилотников над Калужской областью

Москва13 окт Вести.Над Калужской областью за день противовоздушная оборона уничтожила семь беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в мессенджере MAX.

Сегодня в течение дня силами ПВО уничтожены 7 БПЛА над территориями Бабынинского, Боровского, Износковского и Ферзиковского муниципальных округов написал Владислав Шапша

Информации о пострадавших не поступало. Разрушений инфраструктуры не зафиксировано.

В настоящее время на местах падения обломков работают сотрудники оперативных служб.