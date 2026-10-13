Москва13 октВести.Над Калужской областью за день противовоздушная оборона уничтожила семь беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в мессенджере MAX.
Сегодня в течение дня силами ПВО уничтожены 7 БПЛА над территориями Бабынинского, Боровского, Износковского и Ферзиковского муниципальных округовнаписал Владислав Шапша
Информации о пострадавших не поступало. Разрушений инфраструктуры не зафиксировано.
В настоящее время на местах падения обломков работают сотрудники оперативных служб.