В Смоленской области уничтожили шесть дронов ВСУ за ночь

Над Смоленской областью за ночь сбили шесть украинских беспилотников В Смоленской области уничтожили шесть дронов ВСУ за ночь

Москва28 окт Вести.Минувшей ночью российские военные сбили шесть дронов ВСУ над Смоленской областью. Об этом написал губернатор региона Василий Анохин в мессенджере MAX.

Уважаемые смоляне, прошедшей ночью над территорией Смоленской области силами Министерства обороны России сбиты 6 украинских БПЛА написал Василий Анохин

Информации о пострадавших не поступало, инфраструктура осталась цела.

Губернатор попросил жителей не пренебрегать мерами безопасности и напомнил, что в экстренных случаях следует звонить по номеру 112.