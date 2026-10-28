Москва28 октВести.Минувшей ночью российские военные сбили шесть дронов ВСУ над Смоленской областью. Об этом написал губернатор региона Василий Анохин в мессенджере MAX.
Уважаемые смоляне, прошедшей ночью над территорией Смоленской области силами Министерства обороны России сбиты 6 украинских БПЛАнаписал Василий Анохин
Информации о пострадавших не поступало, инфраструктура осталась цела.
Губернатор попросил жителей не пренебрегать мерами безопасности и напомнил, что в экстренных случаях следует звонить по номеру 112.