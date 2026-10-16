Десять украинских БПЛА обезврежены в небе над Тульской областью

Над Тульской областью обезврежены 10 украинских БПЛА Десять украинских БПЛА обезврежены в небе над Тульской областью

Москва16 окт Вести.В ночь на 16 октября подразделения противовоздушной обороны (ПВО) обезвредили 10 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев.

Подразделениями ПВО Минобороны России уничтожены еще 10 украинских беспилотников. Пострадавших нет. По предварительным данным, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано проинформировал губернатор в своем канале на платформе MAX

Глава Тульской области предупредил, что в регионе сохраняется режим опасности атаки БПЛА.

Ранее сообщалось, что в ночь на 16 октября на подлете к Москве были нейтрализованы 49 украинских беспилотников.