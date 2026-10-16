Москва16 октВести.В ночь на 16 октября подразделения противовоздушной обороны (ПВО) обезвредили 10 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев.
Подразделениями ПВО Минобороны России уничтожены еще 10 украинских беспилотников. Пострадавших нет. По предварительным данным, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксированопроинформировал губернатор в своем канале на платформе MAX
Глава Тульской области предупредил, что в регионе сохраняется режим опасности атаки БПЛА.
Ранее сообщалось, что в ночь на 16 октября на подлете к Москве были нейтрализованы 49 украинских беспилотников.