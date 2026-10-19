"Наелись меда моего задарма": в Хакасии убили двух медведей, разоривших пасеку В Хакасии ликвидировали двух медведей, разоривших пасеку

Москва19 окт Вести.В Хакасии два медведя разорили улья и съели весь мед на пасеке, хищники ликвидированы. Об этом сообщили в Минприроды республики.

Инцидент произошел в минувший выходные в СНТ "Зеленый шум" в поселке Майна. По словам пчеловода, сначала медведь забрался на участок к его соседу, где напал на собаку, а также съел кроликов и кур.

Пришел ко мне, вот выломал забор. А здесь на подставках стояли у меня улья. Лежки здесь, тут одна, тут две лежки, значит, лежали. Меду нажрались моего задарма и лежали, отдыхали сказал владелец участка

В Минприроды региона отметили, что 17 и 18 октября в регионе были ликвидированы три бурых медведя, два из которых в окрестностях Саяногорска.

Всего в республике в рамках регулирования численности ликвидировано 229 потенциально опасных особей хищника.

В Хакасии продолжает действовать режим повышенной готовности.