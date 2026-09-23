Москва23 сенВести.Наследство народного артиста РФ Ивана Краско досталось его родственникам. Однако оно может не задержаться у его близких, о чем сообщает MK.RU.
Такое мнение выразил продюсер Краско Вячеслав Смородинов.
Кому досталось наследство Краско? Родственникам – всем понемногу. … Наверное, родня Ивана Ивановича скоро продаст участок, и цена будет немалой, ведь это историческое местосказал он
Участок находится в 30 километрах от Санкт-Петербурга. Там расположена одна из самых старинных усадеб региона, принадлежавших роду Шуваловых.
Смородинов пояснил, что в настоящее время участок Ивана Краско зарос травой и предположил, что уход за землей никому из родственников не нужен.
23 сентября Ивану Краско исполнилось бы 96 лет.