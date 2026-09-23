Наследство народного артиста РФ Краско будет распродано Родственники народного артиста РФ Краско могут распродать его наследство

Москва23 сен Вести.Наследство народного артиста РФ Ивана Краско досталось его родственникам. Однако оно может не задержаться у его близких, о чем сообщает MK.RU.

Такое мнение выразил продюсер Краско Вячеслав Смородинов.

Кому досталось наследство Краско? Родственникам – всем понемногу. … Наверное, родня Ивана Ивановича скоро продаст участок, и цена будет немалой, ведь это историческое место сказал он

Участок находится в 30 километрах от Санкт-Петербурга. Там расположена одна из самых старинных усадеб региона, принадлежавших роду Шуваловых.

Смородинов пояснил, что в настоящее время участок Ивана Краско зарос травой и предположил, что уход за землей никому из родственников не нужен.

23 сентября Ивану Краско исполнилось бы 96 лет.