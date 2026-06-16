Среди наследников Пьера Нарцисса неожиданно появился еще один человек Имущество Пьера Нарцисса разделили спустя 4 года после его смерти

Москва16 июн Вести.Спустя четыре года после скоропостижной смерти исполнителя хита "Шоколадный заяц" Пьера Нарцисса наследники разделили его имущество. Выяснилось, что на некоторую часть оставленного певцом наследства претендует еще один человек, сообщает "Газета.ру", которая взяла интервью у бывшего директора Нарцисса Сергея Дворцова.

Основная часть денег достанется вдове певца, матери, а также дочери и сыну. Кроме того, оказалось, что певец завещал часть и своему директору.

Что-то достанется, скорее всего, мне, потому что там не так давно оказалось, что Нарцисс мне какую-то часть своих средств тоже выделил. Об этом я узнал спустя четыре года сообщил Дворцов

Пьера Нарцисса не стало в 2022 году в возрасте 45 лет. Причиной смерти стала внезапная остановка сердца, вызванная множеством проблем со здоровьем.