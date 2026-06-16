Москва16 июнВести.Спустя четыре года после скоропостижной смерти исполнителя хита "Шоколадный заяц" Пьера Нарцисса наследники разделили его имущество. Выяснилось, что на некоторую часть оставленного певцом наследства претендует еще один человек, сообщает "Газета.ру", которая взяла интервью у бывшего директора Нарцисса Сергея Дворцова.
Основная часть денег достанется вдове певца, матери, а также дочери и сыну. Кроме того, оказалось, что певец завещал часть и своему директору.
Что-то достанется, скорее всего, мне, потому что там не так давно оказалось, что Нарцисс мне какую-то часть своих средств тоже выделил. Об этом я узнал спустя четыре годасообщил Дворцов
Пьера Нарцисса не стало в 2022 году в возрасте 45 лет. Причиной смерти стала внезапная остановка сердца, вызванная множеством проблем со здоровьем.