Москва29 апр Вести.Советник генпрокурора РФ, бывший депутат Госдумы Радведа (ранее - Наталья) Поклонская показала новые фото после обновления образа. Снимки опубликованы в ее Telegram-канале.

На фотографиях Поклонская запечатлена с афрокосами на фоне деревьев. В подписи к снимкам она рассказала о празднике, который в древности отмечали в ночь на 1 мая.

Давным-давно в ночь на 1 мая люди зажигали Тысячи Огней Белтайна! Это красивый праздник из глубины древности, который символизирует пробуждение стихии Земли написала, в частности, она

В ноябре прошлого года Поклонская объявила, что осознанно разрывает связь с христианством. Кроме того, она сменила имя с Натальи на Радведу. По ее словам, уход от христианской веры к язычеству был осознанным выбором, принятым ей самостоятельно, без давления извне.