В Иркутской области завершена навигация на реках, за исключением Ангары

Навигация на реках Приангарья завершена В Иркутской области завершена навигация на реках, за исключением Ангары

Москва10 окт Вести.Навигация на реках Иркутской области завершена с 10 октября, выход судов запрещен до 1 мая, по Ангаре навигация продлится до 1 декабря. Об этом сообщили в ГУК МЧС по региону.

Сотрудники Центра Государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Иркутской области информируют о закрытии навигации на реках Иркутской области с 10 октября до 1 мая. Исключением является река Ангара – движение по ней разрешено до 1 декабря говорится в сообщении

В ведомстве добавили, что эксплуатация маломерных судов на Байкале разрешена до 25 декабря, на водохранилищах региона – до 1 ноября.