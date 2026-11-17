Названы самые популярные мемы 2026 года Названы самые популярные мемы 2026 года в России

Москва17 ноя Вести.Самыми популярным мемом в 2026 году стало изображение Колобка из фильма "Последний богатырь". На втором месте оказались мемы "Вот такие дела, собачка" и "Сикс-севен". Такие данные приводятся в исследовании медиахолдинга Rambler&Co, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

Лидером опроса стал Колобок из "Последнего богатыря" – его выбрали четверть (25%) участников​​​. Второе место разделили "Вот такие дела, собачка" и "Сикс-севен", набравшие по 19% голосов каждый говорится в сообщении

Также пингвина-нигилиста, уходящего от стаи, выбрали 9% опрошенных, а выражение "Я тебя могну" — 7%.

В число запомнившихся мемов также вошли нейросетевые ролики о советском быте (6%), а также ИИ-сериалы про фрукты (5%).

При этом активно следят за мемами и стараются не пропускать новые тренды 10% респондентов. Еще 35% иногда натыкаются на что-то смешное, но специально мемы не ищут в сети.

Треть участников опроса (33%) признались, что их раздражают мемы, они не пересылают их другим. Кроме того, среди опрошенных (11%) есть те, кто не понимает современные мемы или скучает по юмору раннего Рунета.