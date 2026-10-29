Москва29 окт Вести.Молодой человек получил паспорт и на месте подписи поставил в нем 67, сообщила глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина в мессенджере MAX.

Она опубликовала фото страницы из паспорта, пояснив, что им поделился в соцсетях удивленный старший брат.

Когда-то давно на Руси люди не умели писать и читать, поэтому ставили "крестик" вместо подписи. Так что в целом ничего нового прокомментировала Мизулина

Мем 67 (six-seven) не имеет точного значения, его выкрикивают в ответ на любой вопрос, часто сопровождая жестом колеблющихся ладоней. Связан с композицией рэпера Skrilla Doot Doot, где эти цифры изначально были просто строчкой. Трек затем популяризировали в соцсетях, фраза и сопровождающий ее жест впоследствии стали вирусными. Мем был признан словом 2025 года по версии Dictionary.com. Больше всего мем популярен у детей: если при них произнести 67 по-английски, они начинают хором скандировать эти цифры и танцевать.