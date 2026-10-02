Подросток разорвал свой паспорт на видео ради внимания подписчиков в Приангарье

Полиция Приангарья нашла подростка, разорвавшего на видео свой паспорт Подросток разорвал свой паспорт на видео ради внимания подписчиков в Приангарье

Москва2 окт Вести.В Иркутской области привлечен к ответственности молодой человек, который на видео разорвал свой паспорт, сообщает региональное ГУ МВД в MAX.

Оперативники установили автора видеозаписи, обнаруженной в ходе мониторинга интернета. Им оказался 16-летний житель Усть-Илимска.

На вопрос полицейских о мотивах своего поступка молодой человек пояснил, что таким образом хотел привлечь внимание подписчиков говорится в публикации

Юноша раскаялся в содеянном и признал свою вину. С несовершеннолетним и его законными представителями правоохранители провели профилактическую беседу.

Полицейские напомнили, что стремление к просмотрам в интернете не освобождает от ответственности за последствия таких публикаций.

В отношении молодого человека составлен административный протокол по статье "Умышленные уничтожение или порча документа, удостоверяющего личность гражданина".

Кроме того, в отношении его родителей собран материал по статье КоАП РФ о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.