Названы эмодзи, которые россияне отправляют чаще всего Топ эмодзи Рунета возглавили сердце, огонь и смеющийся до слез смайлик

Москва14 окт Вести.Наиболее популярным эмодзи в русскоязычном сегменте соцсетей за первую половину 2026 года стало сердечко (❤️), его использовали в 241,8 млн сообщений, сообщает РБК со ссылкой на данные системы "Медиалогия".

Годом ранее пользователи отправляли этот символ немного чаще – 242,3 млн раз, а в январе-июне 2024 года – 197,4 млн раз.

Сердечко лидирует на следующих площадках: "ВКонтакте" (29,6 млн упоминаний), "Одноклассники" (4,5 млн) и Instagram (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной) – 34,6 млн.

Исключение составляет Telegram, где (❤️) занимает лишь четвертое место (51,2 млн сообщений), уступая лидерство эмодзи "огонь" (🔥) с результатом 81,7 млн. В Instagram огонь находится на втором месте (28,6 млн), а во "ВКонтакте" и "Одноклассниках" – на четвертом (19,3 млн и 2,1 млн соответственно). Всего в соцсетях (🔥) использовали почти 164 млн раз.

Тройку самых популярных замыкает смеющийся до слез смайлик (😂) – 143,6 млн сообщений. Его популярность обеспечил в основном Instagram (27,8 млн), где он вошел в топ-3 самых востребованных эмодзи площадки. Четвертое и пятое места заняли "палец вверх" (👍) с 85 млн сообщений и эмодзи "сложенные руки" (🙏), использованный 83,4 млн раз. "Палец вверх" особенно популярен во "ВКонтакте" и "Одноклассниках", входя там в тройку лидеров, но в Telegram и Instagram он не попадает даже в десятку.

Ранее заведующий кафедрой русского языка РГГУ Игорь Шаронов в беседе с ИС "Вести" рассказал о языковом барьере между поколениями россиян, который нарастает, помимо прочего, из-за использования эмодзи.