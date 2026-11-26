Россияне рассказали, где встретили свою вторую половинку Опрос KP.RU: 27% россиян нашли любовь через общих знакомых

Москва26 ноя Вести.Большинство россиян находят свою вторую половинку благодаря общим знакомым. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сайтом KP.RU среди подписчиков в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также в мессенджерах Telegram и MAX. Участие в исследовании приняли 3,2 тысячи человек.

Согласно полученным данным, 27% респондентов встретили любовь через друзей и знакомых. Многие отмечают, что такой формат позволяет узнать человека в привычной компании и постепенно сблизиться.

На втором месте по популярности оказалась работа — там встретили свою половинку 22% опрошенных.

В интернете познакомились 17% участников опроса. Еще 12% россиян нашли вторую половинку во время учебы.

На улице познакомились 10% опрошенных, 6% — на мероприятиях и концертах. Еще 6% выбрали вариант "Другое": в комментариях упоминались знакомства в поезде, церкви, больнице, на спортивной площадке и даже во время субботника.