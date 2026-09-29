Москвичи получают новости о городе из телевидения, соцсетей и мессенджеров Три четверти москвичей доверяют официальным СМИ и городским порталам

Москва29 сен Вести.Новостями о Москве интересуются 86 процентов жителей столицы. Чаще всего они получают информацию с телевидения, из мессенджеров и социальных сетей. К такому выводу пришли исследователи факультета социальных наук НИУ ВШЭ и Центра социального проектирования "Платформа".

Официальным источникам и профессиональным СМИ доверяют около 75 процентов опрошенных. По охвату Telegram-каналы и соцсети почти сравнялись с телевидением: к ним обращаются примерно четыре из пяти москвичей. Telegram регулярно читают 63 процента жителей столицы, федеральные телеканалы – 65 процентов, а социальные сети – 58 процентов москвичей.

При этом цифровые платформы пока не вытеснили телевидение. Только у 17 процентов москвичей источники информации ограничиваются мессенджерами и социальными сетями.

Информацию о жизни города жители получают из пяти основных источников: официальных сайтов и сервисов, каналов городских властей в соцсетях и мессенджерах, городских СМИ, районных чатов и пабликов, а также независимых медиа о Москве. Наибольшим доверием пользуются редакционные СМИ, официальные сайты и городские порталы - им доверяют от 74% до 78% респондентов.

Наиболее широкую аудиторию среди городских информационных ресурсов охватывает канал мэра Москвы Сергея Собянина. Приложение MAX установлено у 73 процентов москвичей, а его каналы читают 43 процента жителей столицы. По мнению исследователей, MAX удобен для получения коммунальных и районных уведомлений, тогда как Telegram чаще используют для оперативных новостей.