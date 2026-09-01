Отношения с одноклассниками: дружба на всю жизнь или пути разошлись

KP.RU: Многие россияне поддерживают дружбу с одноклассниками Отношения с одноклассниками: дружба на всю жизнь или пути разошлись

Москва1 сен Вести.Сегодня, 1 сентября, россияне отмечают День знаний, вспоминая школьные годы и друзей. По результатам опроса сайта KP.RU, многие до сих пор поддерживают связь с бывшими одноклассниками.

Так, 23% респондентов рассказали, что именно в школе нашли своих лучших друзей и даже любовь всей жизни. Еще 33% опрошенных поддерживают регулярное, но не слишком тесное общение. 3% россиян не общаются постоянно, но посещают выпускные вечера.

И только 39% заявили, что их интересы разошлись, и они не поддерживают отношений с одноклассниками.