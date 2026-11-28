"Не жизнь, а сказка": панде Катюше преподнесли тазик "мороженого" Панде Катюше преподнесли тазик с "мороженым" и хрустящими ростками

Москва28 ноя Вести.Панде Катюше из Московского зоопарка преподнесли охлаждающее лакомство – тазик с ледяной стружкой и хрустящими ростками. Об этом сообщила генеральный директор учреждения Светлана Акулова.

Вот это радость у Катюшки! Большущая креманка с "мороженым" и хрустящими росточками! Тут можно только позавидовать ей! Сиди себе в расслабленной позе, крути креманку (тазик) и наслаждайся любимым лакомством! Не жизнь, а сказка! написала Акулова в своем Telegram-канале

Гендиректор столичного зоопарка сопроводила пост видео, на котором показано, как Катюша сидит у большого тазика с ледяной стружкой и ростками и наслаждается лакомством.

Ранее Московский зоопарк рассказал, как животные отреагировали на снег.