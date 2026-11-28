Москва28 ноя Вести.Многие животные Московского зоопарка восприняли первый снег с энтузиазмом. Об этом сообщается на странице зоосада в МАХ.

В столице выпал снег, и многие наши животные восприняли это событие с энтузиазмом. Зима - это особенное время, когда многие обитатели зоопарка становятся особенно активными и демонстрируют поведение, максимально приближенное к их естественной среде говорится в публикации

Так, манул Тимофей, который сейчас активно продолжает зажировку, понемногу выходит на прогулки ради поисков корма, но передвигается осторожно. В сообщении зоопарка сказано, что манул старается не наступать на глубокие сугробы, поэтому в его вольере постоянно расчищают тропинки.

В Московском зоопарке рассказали, что бамбуковые медведи "гуляют в снежную погоду с большим удовольствием". В посте сказано, что панды зоопарка любят зиму, потому что не переносят жару и сухой воздух. Кроме того, снег является для них источником новых запахов. Сотрудники отдела "Фауна Китая" подготовили пандам сюрприз – слепили снеговиков в каждом из уличных вольеров. Жуи, Диндин и Катюша поиграли со снеговиками. Помимо этого, как сказала гендиректор зоопарка Светлана Акулова, Катюша каталась с горки и "играла со всеми игрушками, которые только были в ее распоряжении".

В свою очередь дальневосточный леопард Мизер предпочел находиться на улице, под навесом на подстилке из древесной стружки. Самец пумы Габриэль, еноты-полоскуны, овцебыки, волки, росомаха, лесные олени, европейские лани и другие животные выходят прогуливаться.

В зоопарке добавили, что белые медведи Айка и Терпей, привыкшие к снегу, ощущают себя превосходно.

Кроме того, ненадолго вышел прогуляться глава семейства равнинных горилл - самец Визури.

Ранее в Московском зоопарке отметили 6-летие медведицы Айки тортом с арбузом и рыбой.