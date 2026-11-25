В зоопарке медведи вышли из спячки из-за плюсовой температуры в Челябинске

Медвежья бессонница: в Челябинске из-за тепла медведи в зоопарке прервали спячку В зоопарке медведи вышли из спячки из-за плюсовой температуры в Челябинске

Москва25 ноя Вести.В Челябинске теплая ноябрьская погода заставила медведей в местном зоопарке выйти из спячки. Об этом сообщил ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

В городе из-за плюсовой погоды почти полностью растаял снег. Косолапым стало жарко, и они вышли из своих берлог.

Отмечается, что медведица Шкода в местном зоопарке даже устроила инспекцию своих владений, проверяя появилась ли еда.

В Челябинском зоопарке рассказали, что сейчас самое главное – не сбить настрой на спячку. Поэтому сотрудники не шумят и не подкладывают хищникам еду.