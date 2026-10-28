Режим повышенной готовности из-за медведей введен в курортной Белокурихе В Белокурихе ввели режим повышенной готовности из-за медведей

Москва28 окт Вести.Режим повышенной готовности из-за выхода медведей ввели в Белокурихе, сообщается на официальном сайте города.

Ранее Константин Базаров, глава популярного среди туристов города, написал в мессенджере MAX, что медведя заметили на улицах Белокурихи, и призвал соблюдать осторожность.

Режим повышенной готовности введен в связи со сложившейся сложной ситуацией на территории города, вызванной заходом медведей в населенный пункт и необходимостью предотвращения нападений на людей и домашних животных говорится в публикации

Руководителям организаций и туристических фирм рекомендовано провести разъяснительную работу с персоналом, ограничить нахождение людей в лесном массиве и запретить туристические маршруты с ночлегом в палатках.

Кроме того, взрослых призвали ограничить нахождение несовершеннолетних детей на улице, особенно в темное время суток.