Москва26 нояВести.В Московском зоопарке отметили шестилетие белой медведицы Айки, сообщили в пресс-службе организации.
Для именинницы приготовили сюрприз в виде многоярусного ледяного торта из замороженного арбуза, рыбы и фруктов. Кулинарную композицию украсили цифрой шесть, вырезанной из моркови.
Не обошлось и без подарков. Киперы принесли Айке ее любимые игрушки: красный пластмассовый мяч и дорожное ограждение из мягкого безопасного пластикаговорится в публикации Московского зоопарка в MAX
Айка появилась на свет в ростовском зоопарке 26 ноября 2020 года, с апреля 2023 года она находится в столице. Отмечается, что благодаря тренингам белая медведица научилась доверять киперам и участвует в ветеринарных процедурах, в том числе – сдает кровь без применения анестезии.