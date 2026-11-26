Медведица Айка из Московского зоопарка получила на 6-летие торт из арбуза и рыбы

В Московском зоопарке 6-летие медведицы Айки отметили тортом с арбузом и рыбой Медведица Айка из Московского зоопарка получила на 6-летие торт из арбуза и рыбы

Москва26 ноя Вести.В Московском зоопарке отметили шестилетие белой медведицы Айки, сообщили в пресс-службе организации.

Для именинницы приготовили сюрприз в виде многоярусного ледяного торта из замороженного арбуза, рыбы и фруктов. Кулинарную композицию украсили цифрой шесть, вырезанной из моркови.

Не обошлось и без подарков. Киперы принесли Айке ее любимые игрушки: красный пластмассовый мяч и дорожное ограждение из мягкого безопасного пластика говорится в публикации Московского зоопарка в MAX

Айка появилась на свет в ростовском зоопарке 26 ноября 2020 года, с апреля 2023 года она находится в столице. Отмечается, что благодаря тренингам белая медведица научилась доверять киперам и участвует в ветеринарных процедурах, в том числе – сдает кровь без применения анестезии.