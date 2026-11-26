Москва26 нояВести.Медвежонок Арбузик из подмосковного парка львов "Земля прайда" пошел на поправку, сообщили в организации.
Процесс сложной реабилитации и восстановления маленького хищника растянулся на несколько месяцев. В ней активно участвовала собака Дынька, создававшая комфортные психологические условия для малыша.
Арбузик наконец-то захотел житьнаписал в Telegram представитель "Земли прайда"
Отмечается, что сейчас маленький медведь заново учится радоваться жизни и играть.
Медвежонок со сломанной лапой, которого впоследствии назвали Арбузик, выполз к людям в Сочи и едва не погиб, дожидаясь помощи.
В "Землю прайда" он попал уже в критическом состоянии, единственным способом попытаться спасти его жизнь, была ампутация левой задней лапы.